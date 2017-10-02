Гранаты уничтожены
Пермские таможенники обнаружили на рынке более тонны запрещенных фруктов. Проверке подверглась овощная база на улице Пожарной. При осмотре территории были обнаружены фрукты, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию: 728 килограмм польских груш и 493,5 килограмма греческих гранатов. Как уточнили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, фрукты были изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов.
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