Гранаты уничтожены

Пермские таможенники обнаружили на рынке более тонны запрещенных фруктов. Проверке подверглась овощная база на улице Пожарной. При осмотре территории были обнаружены фрукты, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию: 728 килограмм польских груш и 493,5 килограмма греческих гранатов. Как уточнили в пресс-службе Приволжского таможенного управления, фрукты были изъяты и уничтожены на полигоне бытовых отходов.