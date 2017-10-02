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Пермячка зарабатывала на прописке для мигрантов

паспорта

В Перми перед судом предстанет жительница Перми, которая устроила у себя в квартире общежитие для иностранных граждан, сообщает краевая прокуратура. С апреля по май 53-летняя женщина прописала у себя 26 мигрантов. Однако она не намеревалась предоставлять им место проживания. За каждого зарегистрированного человека женщина брала 300 рублей. В итоге в отношении дамы возбудили уголовное дело. На суде она полностью признала свою вину. Суд учел все смягчающие обстоятельства и постановил ей выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.10.2017 в 14:35 в рубрике - Новости T7-inform

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