Мудрое Прикамье

Ко Дню пожилого человека Пермьстат опубликовал данные по количеству проживающих пенсионеров в Пермском крае. Всего в регионе насчитывается 641 тыс. пожилых людей, соотношение мужчин и женщин мужчин 30 на 70. По сравнению с прошлым годом граждан этих возрастных групп в Прикамье стало больше на 10 тыс. человек. Также численность населения пенсионного возраста на 20% больше, чем детей и подростков до 16 лет.