Мудрое Прикамье

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пенсионеры

Ко Дню пожилого человека Пермьстат опубликовал данные по количеству проживающих пенсионеров в Пермском крае. Всего в регионе насчитывается 641 тыс. пожилых людей, соотношение мужчин и женщин мужчин 30 на 70. По сравнению с прошлым годом граждан этих возрастных групп в Прикамье стало больше на 10 тыс. человек. Также численность населения пенсионного возраста на 20% больше, чем детей и подростков до 16 лет. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.10.2017 в 13:10 в рубрике - Новости T7-inform

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