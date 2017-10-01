Праздник большой для тех, кто молод душой

В конце сентября и в октябре в Перми будут проходить различные досуговые и культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Каждый район подготовил свою праздничную программу.

В Индустриальном районе 3 октября в 13.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4) состоится районный праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. В программе – поздравления и выступления творческих коллективов. Традиционно культурно-массовые мероприятия пройдут в ТОСах, образовательных и медицинских учреждениях, на крупных промышленных предприятиях, в районном совете ветеранов. Некоторые предприятия бытового обслуживания в течение месяца будут предоставлять пенсионерам скидки на услуги, например, по ремонту техники и обуви, пошиву одежды, химчистки.

Чествовать пожилых людей будут и на территории Орджоникидзевского района. Здесь пройдет более 15 мероприятий: праздничные концертные программы, ретро-площадки, конкурсные программы, выставки,организованные культурно-досуговыми центрами и ТОСами.

Праздничный концерт «Душою вечно молодые» в Новых Лядах состоится в клубе «Юбилейный» 29 сентября в 16.00. На празднике выступят исполнители Дмитрий Шипырев, Оксана Коврищенко и Регина Жакова, студия танца «Тандем» и ансамбль «Завалинка».

В Ленинском районе также проведут концертные и досуговые мероприятия. Так, в общественном центре «Энергия» состоятся два праздничных концерта – 11 и 19 октября в 12.00. А семейный клуб «Счастье» проведет праздничное мероприятие, где пожилых людей поздравят семьи с маленькими детьми.

В Кировском районе в рамках месячника, посвященного празднованию Международного дня пожилого человека, состоится занятие по скандинавской ходьбе с пожилыми людьми на набережной, пройдет череда мероприятий во Дворцах культуры и в парке культуры и отдыха «Счастье есть». Весь месяц в администрации района, пенсионном фонде, министерстве соцразвития и ТОС «Центральный» будет работать «горячая линия» по актуальным направлениям: благоустройство, земельные отношения, социальное развитие, пенсионное обеспечение, культура, спорт и юридические консультации.

Подробная программа мероприятий, приуроченных к Дню пожилого человека, размещена на сайте городской администрации www.gorodperm.ru.