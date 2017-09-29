«Парма» одержала победу над «Работничками»

Баскетболисты "Пармы" одержали победу на выезде во втором матче первого квалификационного раунда над македонским клубом "Работнички". В Скопье бравая дружина Николайса Мазурса была сильнее со счётом: 95:73. И вышли во второй квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА. Следующим соперником "Пармы" станет французский клуб Le Portel. Первая игра состоится в Перми 4 октября. Начало матча в 19:15.