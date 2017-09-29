Суворовское училище приняло новых воспитанников

Пермское суворовское училище приняло 80 новых воспитанников. Пермское суворовское училище было открыто в 2015 году, и в эту субботу образовательное учреждение приняло новых учащихся в третий раз. Учиться в нем мальчики начинают с пятого класса, а перевод в училище - это самостоятельный осознанный шаг каждого из них.