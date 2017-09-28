Краевая служба спасения расширяет автопарк
Пермская краевая служба спасения получила 15 единиц спецтехники: три спецавтомобиля «Газель», автобус, вездеход, снегоход, а также другое спецоборудование. По словам заместителя директора «Пермской краевой службы спасения» Вадима Можаева, переданная спецтехника позволит заменить часть имеющейся техники и расширить автопарк. Например, у службы спасения появится грузопассажирский вездеход с повышенной проходимостью.
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