Волшебство света

В Пермской городской Думе прошло пленарное заседание. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения в главном финансовом документе города предполагают выделение дополнительных средств на проведение работ по устройству новогодней иллюминации на улицах города. Планируется приобрести 2 световых фонтана и 4 световые композиции общей стоимостью 10 миллионов рублей.