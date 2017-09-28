Волшебство света
В Пермской городской Думе прошло пленарное заседание. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Изменения в главном финансовом документе города предполагают выделение дополнительных средств на проведение работ по устройству новогодней иллюминации на улицах города. Планируется приобрести 2 световых фонтана и 4 световые композиции общей стоимостью 10 миллионов рублей.
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