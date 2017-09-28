Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский район

смотреть видео

карвинг

Программа "ВОВРЕМЯ"  познакомит телезрителей  с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. В этом выпуске сразу три мастер-класса: эко-коврик, азы гончарного дела и карвинг на арбузе.

На этот раз "Вовремя" встречает гостей из Чайковского района.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 28.09.2017 в 14:05 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

В тюрьму за пьяную езду

В Прикамье - всплеск ОРВИ

Каких котиков любят пермяки

Суд признал правоту Пермского УФАС

ВОВРЕМЯ. Про детей

Орловские рысаки пермского производства

«Земельный ответ» для жителей многоквартирных домов

«История на экране»: Парк Горького


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 27.09.2017.
смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
Метки: в Перми, Спорт, в России

На средней дамбе вводится четырехполосное движение

Власти Перми приняли решение о введении на постоянной основе четырехполосного движения по средней дамбе.
смотреть видео читать28.09.2017 в 12:33
Метки: в Перми, Общество

МФЦ откроет «окна» в банках

Пермский МФЦ намерен открыть для предпринимателей центры оказания услуг в формате «одного окна».
смотреть видео читать28.09.2017 в 12:12
Метки: в Перми, Общество, Экономика

Педагогов научат актерскому мастерству

Первый мастер-класс в виде игры-знакомства прошел на базе городского психологического центра.
смотреть видео читать28.09.2017 в 11:52
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова

Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Метки: в Перми, в России, Кино, СМИ, Культура

в России

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 27.09.2017.
смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
Метки: в Перми, Спорт, в России

«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова

Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Метки: в Перми, в России, Кино, СМИ, Культура

Планов громадьё: глобальное переустройство набережной

Институт генплана Москвы даст свои рекомендации по глобальному переустройству левого берега Камы в Перми.
смотреть видео читать28.09.2017 в 09:58
Метки: Общество, в Перми, в России

НЛО в пермском небе оказался баллистической ракетой

Светящийся объект в небе видели во всех районах краевой столицы.
смотреть видео читать28.09.2017 в 09:15
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Общество

«Амкар» поднялся в турнирной таблице

В 11-м туре российской Премьер-лиги амкаровцы обыграли дебютанта лиги СКА-Хабаровск.
смотреть видео читать27.09.2017 в 17:03
Метки: в Перми, в России, Спорт
Лента новостей RSS каналы

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский район

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Горячая тема: Как уберечься от пожараГорячая тема: Как уберечься от пожара

На средней дамбе вводится четырехполосное движениеНа средней дамбе вводится четырехполосное движение

МФЦ откроет «окна» в банкахМФЦ откроет «окна» в банках

Педагогов научат актерскому мастерствуПедагогов научат актерскому мастерству

«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова

Слониха Дженни отметит 48-й день рожденияСлониха Дженни отметит 48-й день рождения

Местным домам культуры поможет федеральная программаМестным домам культуры поможет федеральная программа

Пермская городская Дума отмечает юбилейПермская городская Дума отмечает юбилей

Планов громадьё: глобальное переустройство набережнойПланов громадьё: глобальное переустройство набережной

Лихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиляЛихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиля

НЛО в пермском небе оказался баллистической ракетойНЛО в пермском небе оказался баллистической ракетой

В Прикамье работает «горячая линия» по запуску теплаВ Прикамье работает «горячая линия» по запуску тепла

83:5! Так играют пермские «Витязи»83:5! Так играют пермские «Витязи»

«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

«Амкар» поднялся в турнирной таблице«Амкар» поднялся в турнирной таблице

Станислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 разаСтанислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 раза

В пермских трамваях включили отоплениеВ пермских трамваях включили отопление

Охотники тянут жребийОхотники тянут жребий

«Мама-пчелка»: как совмещать воспитание детей с работой«Мама-пчелка»: как совмещать воспитание детей с работой

Бизнесмена отправили в колонию за неуплату налогаБизнесмена отправили в колонию за неуплату налога

Пушкинка отмечает День туризма и День моряПушкинка отмечает День туризма и День моря

Кому в России жить хорошоКому в России жить хорошо

На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбикиНа тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru