ВОВРЕМЯ. Про Добро: Чайковский район

Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. В этом выпуске сразу три мастер-класса: эко-коврик, азы гончарного дела и карвинг на арбузе.

На этот раз "Вовремя" встречает гостей из Чайковского района.