На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики и надолбы. Специальные конструкции должны предотвратить стихийную парковку на тротуарах и обеспечить безопасность пешеходов. Всего в городе появятся более 600 подобных ограничителей. Столбики и надолбы появились уже на улицах Автозаводской, Монастырской, Мильчакова, Пермской.