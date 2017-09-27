На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики
На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики и надолбы. Специальные конструкции должны предотвратить стихийную парковку на тротуарах и обеспечить безопасность пешеходов. Всего в городе появятся более 600 подобных ограничителей. Столбики и надолбы появились уже на улицах Автозаводской, Монастырской, Мильчакова, Пермской.
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