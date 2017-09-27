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← В тюрьму за пьяную езду

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

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Выпуск 29.09.2017

Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.

Готовим долму, плетем венок из березовых веток, играем в русскую народную игру.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.09.2017 в 14:00 в рубрике - Новости T7-inform

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