ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
Выпуск 29.09.2017
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
Готовим долму, плетем венок из березовых веток, играем в русскую народную игру.
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