В тюрьму за пьяную езду

С начала года в Пермском крае возбуждено 1981 уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает краевое МВД. Там напоминают, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.