В Прикамье - всплеск ОРВИ

В Прикамье отмечается всплеск заболеванием ОРВИ. Зарегистрировано уже почти 25 тысяч случаев. Вирус гриппа среди них не обнаружен. В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Эпидемиологи также напоминают, что основным средством профилактики гриппа является вакцинация. В настоящее время прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса.