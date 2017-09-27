В Прикамье - всплеск ОРВИ
В Прикамье отмечается всплеск заболеванием ОРВИ. Зарегистрировано уже почти 25 тысяч случаев. Вирус гриппа среди них не обнаружен. В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости связан с формированием новых коллективов. Эпидемиологи также напоминают, что основным средством профилактики гриппа является вакцинация. В настоящее время прививки проводятся в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса.
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