Каких котиков любят пермяки
Эксперты узнали, каких котиков больше всего любят пермяки. Для этого было проанализировано более 100 000 объявлений о продаже кошек в России. Подробности опубликованы в Комсомольской правде. У нас в регионе больше всего пользуются популярностью котики шотландской породы. Затем идут британская, мейн-куны, бенгальская и сибирская. Что касается статистики в целом по России, 48,6% жителей страны продают в своих объявлениях беспородных котов, затем идут шотландская и британская. У наших соседей – в Удмуртии на первом месте - британская порода. В Кировской и Свердловской областях – шотландцы.
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