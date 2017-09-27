Каких котиков любят пермяки

Эксперты узнали, каких котиков больше всего любят пермяки. Для этого было проанализировано более 100 000 объявлений о продаже кошек в России. Подробности опубликованы в Комсомольской правде. У нас в регионе больше всего пользуются популярностью котики шотландской породы. Затем идут британская, мейн-куны, бенгальская и сибирская. Что касается статистики в целом по России, 48,6% жителей страны продают в своих объявлениях беспородных котов, затем идут шотландская и британская. У наших соседей – в Удмуртии на первом месте - британская порода. В Кировской и Свердловской областях – шотландцы.