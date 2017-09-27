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Суд признал правоту Пермского УФАС

ФАС

В мае 2017 года антимонопольное ведомство признало нарушение части пункта 10 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции в действиях ПАО «Т Плюс». По результатам проверки антимонопольная комиссия пришла к выводу, что акционерное общество нарушило установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования при заключении договоров  о подключении  к системе теплоснабжения  домов по адресу Пермь, Вильямса 51б  и 51a (ЖК «Журавли»).

ПАО «Т Плюс» злоупотребило доминирующим положением, необоснованно завысив цену на подключение объектов строительной компании ООО «Петрострой». На момент вынесения решения цена договора о подключении была приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, поэтому оснований для выдачи предписания не было. Однако теплоснабжающая компания не согласилась с указанным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС и оставил его без изменения.

«Обоснованность цены подключения объекта капитального строительства к сетям – это важный момент, поскольку все расходы в любом случае пришлось бы нести будущим жильцам многоквартирных домов», - поясняет заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева.

 

Метки: в Перми

Опубликовано: 27.09.2017 в 08:57 в рубрике - Новости T7-inform

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