Суд признал правоту Пермского УФАС





В мае 2017 года антимонопольное ведомство признало нарушение части пункта 10 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции в действиях ПАО «Т Плюс». По результатам проверки антимонопольная комиссия пришла к выводу, что акционерное общество нарушило установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования при заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения домов по адресу Пермь, Вильямса 51б и 51a (ЖК «Журавли»).

ПАО «Т Плюс» злоупотребило доминирующим положением, необоснованно завысив цену на подключение объектов строительной компании ООО «Петрострой». На момент вынесения решения цена договора о подключении была приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, поэтому оснований для выдачи предписания не было. Однако теплоснабжающая компания не согласилась с указанным решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС и оставил его без изменения.

«Обоснованность цены подключения объекта капитального строительства к сетям – это важный момент, поскольку все расходы в любом случае пришлось бы нести будущим жильцам многоквартирных домов», - поясняет заместитель руководителя Управления Марина Кудрявцева.