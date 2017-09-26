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← Орловские рысаки пермского производства

ВОВРЕМЯ. Про детей

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Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Зачем школьникам ГТО, занимаются ли фехтованием девчонки и что такое набойка по ткани?

Выпуск программы от 26 сентября 2017 г.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.09.2017 в 12:05 в рубрике - Новости T7-inform

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