ВОВРЕМЯ. Про детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Зачем школьникам ГТО, занимаются ли фехтованием девчонки и что такое набойка по ткани?
Выпуск программы от 26 сентября 2017 г.
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