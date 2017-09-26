Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Зачем школьникам ГТО, занимаются ли фехтованием девчонки и что такое набойка по ткани?



Выпуск программы от 26 сентября 2017 г.