Орловские рысаки пермского производства

В наше время лошади перестали быть рабочим инструментом, однако коневодство не стоит списывать со счетов. В Пермском крае предприниматели, которые занимаются племенным животноводством, в том числе и коневодством, получают от Министерства сельского хозяйства поддержку в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Такая помощь, к примеру, оказывается племенным заводам по разведению уникальной орловской породы лошадей. Какие перспективы есть у этого сложного, но красивого бизнеса, можно увидеть на примере ООО «Урожай».

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Племенная база коневодства в Пермском крае сейчас представлена двумя племзаводами по орловской рысистой породе, одним – русской тяжеловозной и одним – репродуктором русской рысистой породы.

Разведение и продажа чистокровных орловских рысаков – дело хлопотное, непростое и дорогостоящее. Этим может заниматься только человек, который искренне любит лошадей. В ООО «Урожай» эта любовь, можно сказать, передается по наследству. Основателем дела был Александр Яковлевич Наводный. «В сельской местности, где он жил, всегда держали орловских рысаков. Он обожал эту породу и считал, что это будущее России и мы должны беречь наше национальное достояние, – рассказывает жена Александра Яковлевича Екатерина Яковлевна. – Сначала по деревням скупали ненужных кобылок орловской рысистой породы, потом покупали молодняк в заводах – Алтайском, Пермском, Шадринском. А сейчас у нас уже свой табун на 120 голов».

Своих сыновей Дениса и Максима Александр Яковлевич посадил в седло, когда одному было 4 года, а второму – 2. «У нас тогда родилась дочка, я сидела с ней дома, а муж работал бригадиром в колхозе, – рассказывает Екатерина Яковлевна. – Машины у нас не было. Муж сажал сыновей на лошадь верхом и отправлял в садик в соседний поселок. Доехав до садика, Денис спускал за руку Максима, потом спрыгивал сам, лошадь шла домой. Один раз это увидели воспитатели, естественно, отругали. И тогда муж детей научил: вы до садика не доезжайте, в садик уже пешком дойдете...»

К сожалению, Александр Яковлевич ушел из жизни, однако семья продолжила его дело. Екатерина Яковлевна – главный бухгалтер, старший сын Денис руководит хозяйством, младший, Максим, – заместитель директора по производству и мастер-тренер, дочь Анастасия помогает с сайтом, и даже внучки вносят в дело свой вклад, помогая принимать туристов.

СКОЛЬКО СТОИТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ?

Орловская порода лошадей уникальна. Орловские рысаки замечательны не только своими беговыми качествами. Их запрягали в царские кареты – красивая статная лошадь отлично смотрится в упряжке. Но на них можно было и пахать. Кроме того порода приспособлена к непростому русскому климату, вынослива. А еще орловцы добронравны, поэтому их часто можно встретить не только на бегах – эти лошади отлично подходят для верховой любительский езды, прекрасно общаются с детьми. «Орловский рысак – это русская душа», – говорят в семье Наводных.

В задачи конезавода входит сохранение всех уникальных качеств породы. Дело это непростое и очень затратное. Помимо ветеринарных расходов: проверок, прививок, обработок – важны еще и витамины, и подкормки, без которых не вырастишь здоровое животное. Поддержка статуса племенного конного завода тоже требует усилий. К примеру, каждый год проводится генетическая экспертиза лошадей. У жеребят, которых обычно рождается 25–27, берут волос из гривы и вместе с актом описания жеребенка отправляют в лабораторию иммуногенетики Всероссийского научно-исследовательского института. После подтверждения, что волос принадлежит жеребенку определенных родителей, лошади выдается паспорт.

Затрат и денежных, и физических требует и обучение лошадей. Рысакам нужен беговой круг с определенными параметрами. Жеребят с полутора лет начинают приучать к рукам, затем ходить в поводу без качалки, потом запрягают. Ну а дальше им нужно демонстрировать свои беговые навыки на различных соревнованиях, участвовать в выставках и ринг-выводках. После закрытия пермского ипподрома лошади «Урожая» участвуют в бегах в основном в соседних регионах: Казани, Тюменской и Свердловской областях. Расходы на дорогу зачастую превышают призовой фонд, но испытать лошадь важнее. И практически все кобылы хозяйства прошли испытания.

На фоне этого очень важной для предпринимателей становится поддержка государства. В настоящее время законодательством предусмотрены различные меры государственной поддержки племенного животноводства. Постановлением правительства Пермского края № 550-п от 27.05.2013 г. установлено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья животных, в том числе лошадей, как за счет средств краевого бюджета, так и за счет средств федерального бюджета.

«Министерство сельского хозяйства Пермского края нам помогает, – говорит директор хозяйства Денис Наводный. – Мы получаем на коневодство около миллиона двухсот тысяч рублей, а общее число субсидий у нас получается 2 миллиона. В этом году краевой бюджет компенсировал нам отсутствие субсидии из федерального – благодаря краю мы получили не меньше, чем в прошлом году».

Для того, чтобы поддержать любимое дело, руководство завода не ленится осваивать разные виды бизнеса, например, уже 10 лет активно развивает туристическое направление. «У нас организованы конные маршруты, экскурсии, есть гостиница, кафе для проведения банкетов, придорожное кафе», – рассказывает Денис. Кстати, сено и овес для лошадей здесь заготавливают сами и даже снабжают кормом другие хозяйства. Полевые работы тоже поощряются министерством сельского хозяйства края при помощи субсидий – так называемой «погектаровки».

ПЕРМСКИЕ ОРЛОВЦЫ ПОКОРЯЮТ МИР

Упорный труд приносит результаты. Питомцы ООО «Урожай» неоднократно побеждали на различных соревнованиях. Например, только в 2015 году местные лошади заняли в общей сложности 27 призовых мест. Оценить прикамских орловцев могли и жители Франции – в 2002–2003 годах жеребец Беп в составе российской команды занял второе место на бегах в Париже.

Местных лошадей ценят и покупатели за пределами нашего края. Лошади отправляются в Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области. В прошлом году прикамскими орловскими рысаками заинтересовались в Киргизии. Кроме того питомцы ООО «Урожай» отправлялись в Корею и Китай. А в будущем планируется вывозить лошадей в Германию.

«Представитель Китая приезжал к нам сам, – рассказывает Денис Наводный. – Он устраивал цирковое шоу и искал по всей России серых лошадей высотой не меньше 160 сантиметров в холке. Говорил: «Приезжайте через год, и вы увидите, чему я их научу». К сожалению, трюки, которым научились питомцы, Наводные пока не увидели. Но этих лошадей можно научить любым хитростям, ведь орловские рысаки очень смышленая порода. К тому же опыт артистической деятельности у местных питомцев есть: они даже снимались в кино! Режиссер Юрий Шиллер снял фильм «Воробей» о том, как ребенок пытается спасти табун от скотобойни. Лошади стали полноправными актерами и прекрасно справились со всеми художественными задачами.

Орловскую породу ценят и в правительстве Пермского края. К примеру, для ипподрома, который будет построен в следующем году, планируют закупать именно орловских рысаков.