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«Земельный ответ» для жителей многоквартирных домов

двор

Жители многоквартирных домов Перми смогут оформить участок под своим домом с помощью проекта «Земельный ответ». В рамках этого информационного проекта с сентября по декабрь 2017 года в городе будут проводиться открытые консультации по оформлению земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Специалисты департамента земельных отношений администрации Перми и Кадастровой палаты Пермского края расскажут пермякам, что необходимо сделать, чтобы оформить участок под домом. Открытые консультации будут проводиться еженедельно по четвергам с 15.00 до 18.00 в департаменте земельных отношений по адресу: улица Сибирская, 15, кабинет № 7. Первая встреча состоится уже 21 сентября.

К участию в открытых консультациях приглашаются жители многоквартирных домов Перми, специалисты управляющих компаний и ТСЖ, которые хотят оформить в собственность земельный участок под своим домом. Как пояснили в департаменте земельных отношений, этот вопрос является одним из актуальных для жителей города.

В течение нескольких лет администрация Перми проводила масштабную работу по подготовке проектов межевания территории, согласно которым каждый многоквартирный дом имеет собственный размежеванный земельный участок. Сейчас, когда эта работа практически завершена, у пермяков появилась возможность оформить земельный участок под домом в собственность и стать его полноценными правообладателями.

«В своей работе мы часто сталкиваемся с так называемыми земельными спорами, когда жители соседних домов не могут «поделить» одну территорию. При наличии зарегистрированного земельного участка эти споры не возникают. Именно поэтому в рамках проекта «Земельный ответ» мы решили организовать отдельные консультации для жителей многоквартирных домов. Это поможет гражданам в короткие сроки оформить собственность на землю под своим домом, начать ее рациональное использование и убережет от возможных проблем при «разделе земли» между соседями в будущем», – отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 23.09.2017 в 09:17 в рубрике - Новости T7-inform

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