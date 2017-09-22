«История на экране»: Парк Горького

Парк Горького в Перми - один из старейших парков России и любимое место отдыха горожан. Основан в начале 19 века Карлом Модерахом, так что телевизионная история парка почти в три раза короче, чем история в фото и рукописных документах. Какие названия носил любимый парк и чем радовал горожан, смотрите в "Истории на экране".