«История на экране»: Парк Горького
Парк Горького в Перми - один из старейших парков России и любимое место отдыха горожан. Основан в начале 19 века Карлом Модерахом, так что телевизионная история парка почти в три раза короче, чем история в фото и рукописных документах. Какие названия носил любимый парк и чем радовал горожан, смотрите в "Истории на экране".
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