Пермячки взяли две бронзы Чемпионата России по дзюдо
Пермячки взяли две бронзы на Чемпионате России по дзюдо в Нальчике и в ближайшее время привезут их в родной город. "Бронзовыми" призерами турнира стали пермячки Екатерина Оноприенко в весе до 63 кг и Валентина Мальцева в весе до 70 кг.
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