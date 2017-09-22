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Пермячки взяли две бронзы Чемпионата России по дзюдо

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дзюдо

Пермячки взяли две бронзы на Чемпионате России по дзюдо в Нальчике и в ближайшее время привезут их в родной город. "Бронзовыми" призерами турнира стали пермячки Екатерина Оноприенко в весе до 63 кг и Валентина Мальцева в весе до 70 кг.

 

Метки: в России, Спорт

Опубликовано: 22.09.2017 в 15:21 в рубрике - Новости T7-inform

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