Пермячки взяли две бронзы Чемпионата России по дзюдо

Пермячки взяли две бронзы на Чемпионате России по дзюдо в Нальчике и в ближайшее время привезут их в родной город. "Бронзовыми" призерами турнира стали пермячки Екатерина Оноприенко в весе до 63 кг и Валентина Мальцева в весе до 70 кг.