Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Проверено на себе: скалолазание

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

сердце

Стартовала десятая юбилейная акция «Доброе сердце» по сбору вещей нуждающимся (детям, малоимущим взрослым, животным) от Университетского волонтерского центра. В 2017 году акция пройдет с 21 по 23 сентября. 

«Этот год для нас особенный. Наша акция расширяется, теперь вещи можно приносить не только в университет, но и в районные школы, которые находятся ближе к Вашему дому», - комментирует руководитель Университетского волонтерского центра Тронина Алиса. 

Адреса пунктов приема: 
Дзержинский район: ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а (корпус 3, ауд. 613), время приема с 8:00 до 20:00 
Свердловский район: СОШ №41, Серебрянский проезд, 9, (принимают только 22 сентября с 10:00 до 17:00) 
Орджоникидзевский район, микрорайон Гайва: СОШ№101, ул. Репина, 12, время приема с 10:00 до 17:00 (23 сентября до 14:00) 

На акцию можно принести: 
• одежду и обувь для взрослых и детей (в хорошем состоянии) (особенно нужны тёплые вещи!); 
• вещи для животных: корм, резиновые игрушки, поводки, ошейники, подстилки, одеяла, пледы и т.д.; 
• игры и игрушки для детей; 
• средства личной гигиены: мыло, шампуни, зубные пасты и т.д.; 
• школьные принадлежности: канцтовары, тетради, пеналы и т.д. 

За все время проведения акции было собрано более 9 тонн вещей. В этом году они будут направлены в такие организации, как «Красный крест», «Социальный склад», Центр реабилитации для собак «Островок надежды», «Приют в Закамске» и другие.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 22.09.2017 в 11:31 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Проверено на себе: скалолазание

Удача на даче: Разведите в саду рябчиков

Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду

Сбербанк исполнил предупреждение УФАС

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район

Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10

Пульс города. Выпуск 20.09.2017

Пермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галит

Зарплата в Пермском крае выросла на 1,5%

В Прикамье ожидаются заморозки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Проверено на себе: скалолазание

Обратите внимание

в Перми

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Стартовала десятая юбилейная акция «Доброе сердце» по сбору вещей нуждающимся.
читать22.09.2017 в 11:31
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Образование

Юнармейцы готовы постоять за родной край

Пермские школьники приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Юнармейский старт».
смотреть видео читать22.09.2017 в 11:06
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей

Депутаты приняли решение о выделении 445 миллионов рублей на выкуп земельного участка и производственных помещений Мотовозоремонтного завода.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:46
Метки: в Перми, Экономика, Власть

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Итог игры - 88:63 в пользу ПАРМЫ.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Каждую ночь с 22.00 до 6.00 утра на Коммунальном мосту в Перми будут перекрывать одну полосу движения.
смотреть видео читать22.09.2017 в 09:56
Метки: в Перми, Общество

в России

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Итог игры - 88:63 в пользу ПАРМЫ.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Удача на даче: Разведите в саду рябчиков

Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:46
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России

На чемпионате страны пермский ансамбль «Дуэт» завоевал золотые медали и титул трёхкратных чемпионов России.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Спорт, в России

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

В регион завезли около 500 тысяч доз вакцины, в группе риска все активное трудоспособное население.
смотреть видео читать21.09.2017 в 10:43
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Здоровье

Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября губернаторами 17 российских регионов.
смотреть видео читать21.09.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, в России
Лента новостей RSS каналы

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Юнармейцы готовы постоять за родной крайЮнармейцы готовы постоять за родной край

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасностиНа Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Детский сад под угрозой туберкулезаДетский сад под угрозой туберкулеза

Вести. Кудымкар 21.09.2017Вести. Кудымкар 21.09.2017

Проверено на себе: скалолазаниеПроверено на себе: скалолазание

Удача на даче: Разведите в саду рябчиковУдача на даче: Разведите в саду рябчиков

Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюдуХудожник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в РоссииПермяки танцуют «латину» лучше всех в России

В Чердынском районе прошли «Романовские дни»В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Ловись, рыбка, большая и маленькаяЛовись, рыбка, большая и маленькая

На участниках ДТП наживаются лжесвидетелиНа участниках ДТП наживаются лжесвидетели

В Прикамье разыскивают 14-летнего подросткаВ Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

Сбербанк исполнил предупреждение УФАССбербанк исполнил предупреждение УФАС

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район

Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10

Где купить проездной?Где купить проездной?

Мошенники на связиМошенники на связи

Когда отремонтируют мост через Сюзьву?Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

«Орленок» открывает новый сезон«Орленок» открывает новый сезон

Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовыЗима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Детское отделение Юрлинской больницы переехалоДетское отделение Юрлинской больницы переехало

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru