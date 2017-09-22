«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Стартовала десятая юбилейная акция «Доброе сердце» по сбору вещей нуждающимся (детям, малоимущим взрослым, животным) от Университетского волонтерского центра. В 2017 году акция пройдет с 21 по 23 сентября.



«Этот год для нас особенный. Наша акция расширяется, теперь вещи можно приносить не только в университет, но и в районные школы, которые находятся ближе к Вашему дому», - комментирует руководитель Университетского волонтерского центра Тронина Алиса.



Адреса пунктов приема:

Дзержинский район: ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а (корпус 3, ауд. 613), время приема с 8:00 до 20:00

Свердловский район: СОШ №41, Серебрянский проезд, 9, (принимают только 22 сентября с 10:00 до 17:00)

Орджоникидзевский район, микрорайон Гайва: СОШ№101, ул. Репина, 12, время приема с 10:00 до 17:00 (23 сентября до 14:00)



На акцию можно принести:

• одежду и обувь для взрослых и детей (в хорошем состоянии) (особенно нужны тёплые вещи!);

• вещи для животных: корм, резиновые игрушки, поводки, ошейники, подстилки, одеяла, пледы и т.д.;

• игры и игрушки для детей;

• средства личной гигиены: мыло, шампуни, зубные пасты и т.д.;

• школьные принадлежности: канцтовары, тетради, пеналы и т.д.



За все время проведения акции было собрано более 9 тонн вещей. В этом году они будут направлены в такие организации, как «Красный крест», «Социальный склад», Центр реабилитации для собак «Островок надежды», «Приют в Закамске» и другие.