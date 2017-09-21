Проверено на себе: скалолазание
Многие называют скалолазание самым гармоничным видом спорта, ведь здесь задействованы все группы мышц. Михаил Стародуб отправился покорять большой скалодром. Как выяснилось, это очень непростое дело. Проверено на себе!
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