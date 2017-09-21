Удача на даче: Разведите в саду рябчиков

Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы. Название “рябчик” растение получило за сходство усыпанных разноцветными крапинками цветов с перьями лесной птицы семейства тетеревых. Как вырастить эти цветы в условиях уральского климата?