Удача на даче: Разведите в саду рябчиков
Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы. Название “рябчик” растение получило за сходство усыпанных разноцветными крапинками цветов с перьями лесной птицы семейства тетеревых. Как вырастить эти цветы в условиях уральского климата?
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