Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду
Научить видеть, анализировать, размышлять, почувствовать гармонию во всем - в изобразительном искусстве, музыке, пластике, танце - и запомнить ее сердцем. Если этого не сделать, считает художница Ирина Пимурзина, то любой человек, как сбитый камертон - не сможет воспринять и прочитать этот удивительный, глубокий мир.
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