Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду

Научить видеть, анализировать, размышлять, почувствовать гармонию во всем - в изобразительном искусстве, музыке, пластике, танце - и запомнить ее сердцем. Если этого не сделать, считает художница Ирина Пимурзина, то любой человек, как сбитый камертон - не сможет воспринять и прочитать этот удивительный, глубокий мир.