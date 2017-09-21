Сбербанк исполнил предупреждение УФАС
Сбербанк исполнил предупреждение, выданное Пермским УФАС России за незаконный отказ в открытии счета заводу им. Дзержинского. Это уже третье предупреждение, выданное ПАО «Сбербанк России» по факту действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.5 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции).
Срок для исполнения еще одного предупреждения, выданного в сентябре за отказ открыть спецсчет предприятию ПАО «Мотовилихинские заводы», продлен до 25 сентября по ходатайству ПАО «Сбербанк России».
«Предупреждение - эффективный инструмент, который, с одной стороны, избавляет от штрафных санкций коммерческую структуру, с другой – позволяет оперативно восстановить права предприятий», - поясняет руководитель Управления Пермского УФАС Александр Плаксин.
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