Сбербанк исполнил предупреждение УФАС

Сбербанк исполнил предупреждение, выданное Пермским УФАС России за незаконный отказ в открытии счета заводу им. Дзержинского. Это уже третье предупреждение, выданное ПАО «Сбербанк России» по факту действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.5 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции).

Срок для исполнения еще одного предупреждения, выданного в сентябре за отказ открыть спецсчет предприятию ПАО «Мотовилихинские заводы», продлен до 25 сентября по ходатайству ПАО «Сбербанк России».

«Предупреждение - эффективный инструмент, который, с одной стороны, избавляет от штрафных санкций коммерческую структуру, с другой – позволяет оперативно восстановить права предприятий», - поясняет руководитель Управления Пермского УФАС Александр Плаксин.