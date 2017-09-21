ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район





Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.

Гости программы представляют Очерский район.

В этом выпуске: мастерим народную куклу, готовим картофельные шанежки, заряжаемся позитивом и добрыми новостями со всего Прикамья.