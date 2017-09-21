ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район
Утреннее шоу пермского ТВ о народах Прикамья. Быт, игры, танцы, музыка, рецепты вкусных национальных блюд, традиции, новости и все, чем живут народности, населяющие Пермский край.
Гости программы представляют Очерский район.
В этом выпуске: мастерим народную куклу, готовим картофельные шанежки, заряжаемся позитивом и добрыми новостями со всего Прикамья.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10
Пульс города. Выпуск 20.09.2017
Пермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галит
Зарплата в Пермском крае выросла на 1,5%
В Прикамье ожидаются заморозки
ВОВРЕМЯ. ПРО Народ
«Хохловская осень»: будет красочно!
«Вдали от столиц»: Google запускает Всероссийский проект
УФАС рассмотрит вопрос о включении ООО «Дорожник» в реестр недобросовестных поставщиков
Где купить проездной?
Добавить комментарий: