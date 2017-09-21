Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10
Пермская школа №10 - уникальная для России IT-школа, где подрастает поколение будущих инженеров, ученых, предпринимателей, способных творить и достигать успеха, исользуя щедрые дары информационных технологий.
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Пермская школа №10 - уникальная для России IT-школа, где подрастает поколение будущих инженеров, ученых, предпринимателей, способных творить и достигать успеха, исользуя щедрые дары информационных технологий.
Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10
В чем уникальность пермской школы №10?
|смотреть видео читать21.09.2017 в 14:10
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Во многом благодаря ему на предприятии были созданы двигатели для первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты.
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Проект создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
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Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10
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