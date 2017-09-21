Пульс города. Выпуск 20.09.2017
Ведущий и корреспонденты программы "Пульс города" расскажут о том, что сделает жизнь пермяков легче, интереснее и разнообразнее.
В часовой программе каждый найдет рубрику по душе: "Проверено на себе", "История на экране", "Школа на "5", "Удача на даче", - это и многое другое в программе «Пульс города»!
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