Пульс города. Выпуск 20.09.2017

Ведущий и корреспонденты программы "Пульс города" расскажут о том, что сделает жизнь пермяков легче, интереснее и разнообразнее.

В часовой программе каждый найдет рубрику по душе: "Проверено на себе", "История на экране", "Школа на "5", "Удача на даче", - это и многое другое в программе «Пульс города»!