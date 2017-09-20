Пермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галит

Антимонопольное ведомство проводит проверку по факту роста цен на сырье для дорожного строительства – щебень и противогололедный материал галит.
«Письменных заявлений от подрядчиков к нам пока не поступало, мы по собственной инициативе взяли ситуацию на контроль, - поясняет Руководитель Управления Александр Плаксин. - При повышении цен на сырье страдают компании, которые исполняют государственные контракты. Сейчас мы наблюдаем практически двукратный рост цен. Если факт экономически необоснованного роста подтвердится, мы будем оперативно реагировать».
В настоящий момент направлены запросы всем поставщикам минерального концентрата галит с просьбой предоставить сведения о ценах, по результатам рассмотрения которых будет принято решение о наличии признаков нарушения. Также в 2017 году выросла стоимость битума. Рынок этого сырья взят под контроль ФАС России.
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