Пермское УФАС России проверит рост цен на щебень и галит

Антимонопольное ведомство проводит проверку по факту роста цен на сырье для дорожного строительства – щебень и противогололедный материал галит.

«Письменных заявлений от подрядчиков к нам пока не поступало, мы по собственной инициативе взяли ситуацию на контроль, - поясняет Руководитель Управления Александр Плаксин. - При повышении цен на сырье страдают компании, которые исполняют государственные контракты. Сейчас мы наблюдаем практически двукратный рост цен. Если факт экономически необоснованного роста подтвердится, мы будем оперативно реагировать».

В настоящий момент направлены запросы всем поставщикам минерального концентрата галит с просьбой предоставить сведения о ценах, по результатам рассмотрения которых будет принято решение о наличии признаков нарушения. Также в 2017 году выросла стоимость битума. Рынок этого сырья взят под контроль ФАС России.