Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 1,5% - пишет интернет-издание «Бизнес-класс» со ссылкой на Пермьстат. По итогам семи месяцев этого года среднемесячная зарплата в регионе составила 31 тысячу 600 рублей. Это на 5% больше, чем в январе-июле прошлого года. Самые высокие показатели заработной платы зафиксированы у специалистов финансовой и страховой сферы - более 52 тыс. рублей, а также у сотрудников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых - 51 с половиной тысяча в месяц. Самая низкая заработная плата зафиксирована в сегменте гостиничного бизнеса и общественного питания – 15 с половиной тыс. рублей в месяц.