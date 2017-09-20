В Прикамье ожидаются заморозки

Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского гидрометцентра в ночные часы 21 - 23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 21 сентября 0, -2°С, 22-23 сентября -1, -6°С.

До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы. Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению - не оставлять без присмотра, не оставлять на попечение детей топящиеся печи.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом.

Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.