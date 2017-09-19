«Вдали от столиц»: Google запускает Всероссийский проект

Компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) объявляет о старте всероссийского проекта «Вдали от столиц».



Проект создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Талантливые жители Перми могут прославиться на всю Россию!

Принять участие может любой желающий. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше! Заявки можно подавать в 7 категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии.

Если вы создали свой проект вдали от столиц и он положительно влияет на жизнь окружающих - вы именно тот, кто нужен! Заполните заявку на beyondcapitals.withgoogle.com и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых.

Прием заявок продлится до 3 октября включительно.

В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, определят финалистов. Затем пользователям со всей страны предложат отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.

В начале ноября будут объявлены имена победителей, дела и проекты которых станут известными всей стране.

Более подробную информацию о проекте и об условиях участия вы можете узнать на официальном сайте, а также в группах в социальных сетях (Google+ и VK).