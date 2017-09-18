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УФАС рассмотрит вопрос о включении ООО «Дорожник» в реестр недобросовестных поставщиков

ФАС

В Пермское УФАС с жалобой обратилась компания ООО «Дорожник» на действия краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта». Предметом жалобы стал отказ заказчика заключать договор с победителем аукциона на выполнение работ по ремонту покрытия автомобильной дороги «Юксеево - Коса». Начальная цена контракта составила 73, 8 млн рублей. Причиной отказа значилось несоответствие банковской гарантии требованиям документации, а именно - в тексте документа отсутствовало условие о праве бесспорного списания денежных средств со счета гаранта (банка).

Как показала проверка, отказ от заключения контракта с ООО «Дорожник» был правомерным. Информация о том, что банковская гарантия компании не соответствует формальным требованиям закона, подтвердилась. Заказчик обратился с заявлением о включении такого участника в реестр недобросовестных поставщиков и антимонопольной комиссии в ближайшее время предстоит оценить добросовестность действий компании при заключении контракта. Рассмотрение заявления назначено на 18 сентября.

«Отсутствие указанного условия банковской гарантии - важный момент. Именно оно указывает на право удержать определенный процент от начальной суммы контракта на возмещение своих убытков в том случае, если компания не исполняет требования контракта. Даже если несоответствие банковской гарантии происходит по вине сотрудников банка, важно помнить, что отвечать за это предстоит подрядчикам, поэтому еще раз хотим обратить внимание компаний на необходимость проверки содержания документов, которые они предоставляют в обеспечение контракта, на соответствие закону документации о закупке», - поясняет начальник отдела контроля закупок Екатерина Субботина.

 

 

 

Метки: в Перми

Опубликовано: 18.09.2017 в 16:37 в рубрике - Новости T7-inform

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