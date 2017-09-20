«Хохловская осень»: будет красочно!
23 сентября в Хохловке пройдет праздник «Хохловская осень», главным событием которого в этом году станет программа «Красочные гуляния». Посетители смогут посмотреть концерт фольклорных и этномузыкальных коллективов Пермского края, поучаствовать в игре-приключении «Потаённый цвет лазоревый», попробовать свои силы в мастер-классах по разным техникам и видам росписи, традиционным ремеслам, понаблюдать за участниками открытого конкурса росписи и принять активное участие в создании совместного арт-объекта в музее «Хохловка». Традиционно посетителей «Хохловки» ждёт ярмарка, в торговых рядах которой пермяки и гости края смогут присмотреть товары по душе.
Программа «Красочные гуляния» проходит в рамках VI Фестиваля уральской росписи «Расписная суббота», организатором которого выступает Пермский дом народного творчества "Губерния" в партнерстве с Пермским краеведческим музеем.
Стоимость билетов: взрослые - 150 рублей, студенты и пенсионеры - 100 рублей, дети 7-18 лет - 50 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
«Вдали от столиц»: Google запускает Всероссийский проект
УФАС рассмотрит вопрос о включении ООО «Дорожник» в реестр недобросовестных поставщиков
Где купить проездной?
Кросс нации: на забег вышли и стар и млад
Удача на даче: готовим теплицу к зиме
ФАС России снижает стоимость снабженческо-сбытовых услуг газовых компаний
Горячая тема: начался пожароопасный период
Избирательная комиссия утвердила итоги голосования по выборам губернатора Пермского края
Вовремя. Про добро: Соликамский район
В Березниках подвели итоги проекта «Планета ЕвроХим»
Добавить комментарий: