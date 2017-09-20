«Хохловская осень»: будет красочно!

23 сентября в Хохловке пройдет праздник «Хохловская осень», главным событием которого в этом году станет программа «Красочные гуляния». Посетители смогут посмотреть концерт фольклорных и этномузыкальных коллективов Пермского края, поучаствовать в игре-приключении «Потаённый цвет лазоревый», попробовать свои силы в мастер-классах по разным техникам и видам росписи, традиционным ремеслам, понаблюдать за участниками открытого конкурса росписи и принять активное участие в создании совместного арт-объекта в музее «Хохловка». Традиционно посетителей «Хохловки» ждёт ярмарка, в торговых рядах которой пермяки и гости края смогут присмотреть товары по душе.

Программа «Красочные гуляния» проходит в рамках VI Фестиваля уральской росписи «Расписная суббота», организатором которого выступает Пермский дом народного творчества "Губерния" в партнерстве с Пермским краеведческим музеем.

Начало праздника в 12.00

Стоимость билетов: взрослые - 150 рублей, студенты и пенсионеры - 100 рублей, дети 7-18 лет - 50 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.