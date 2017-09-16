Где купить проездной?

В Перми открылись новые пункты продажи и пополнения проездных билетов. После закрытия касс Единого расчетного центра приобрести проездной в Перми стало проблемой. К середине сентября открылось 12 новых пунктов в каждом районе города. Увидеть есть ли очередь в пункте продажи, можно на сайте Городского управления транспорта.