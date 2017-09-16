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← Кросс нации: на забег вышли и стар и млад

Где купить проездной?

ПРОЕЗДНЫЕ

В Перми открылись новые пункты продажи и пополнения проездных билетов. После закрытия касс Единого расчетного центра приобрести проездной в Перми стало проблемой. К середине сентября открылось 12 новых пунктов в каждом районе города. Увидеть есть ли очередь в пункте продажи, можно на сайте Городского управления транспорта.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.09.2017 в 17:00 в рубрике - Новости T7-inform

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