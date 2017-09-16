Кросс нации: на забег вышли и стар и млад

Всероссийский день бега «Кросс нации» в Пермском крае проходит уже в 11-й раз. В этом году одновременный старт будет дан в Перми, Соликамске, Чусовом, Лысьве, а также Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и Александровском районах. Ожидается участие 14 000 человек.

В Перми начало забегов в 12.00 часов, по знакомому маршруту - от ДК Солдатова по Тихому Компросу, на участке от Белинского до Чкалова. Спортсменам предлагаются дистанции в 1000, 2000 и 4000 километров. Так что любой активный гражданин, будь ему 7 или 70 лет, сможет выбрать дистанцию по силам.