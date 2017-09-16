Удача на даче: готовим теплицу к зиме
Наступила осень. Но работы на приусадебном участке не заканчиваются. Нужно собрать урожай, заготовить соления, подготовить к зимовке деревья и кустарники, и конечно же, заняться теплицей. От того, как она будет подготовлена к зиме, зависит будущий урожай и сохранность конструкции.
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