Удача на даче: готовим теплицу к зиме

Наступила осень. Но работы на приусадебном участке не заканчиваются. Нужно собрать урожай, заготовить соления, подготовить к зимовке деревья и кустарники, и конечно же, заняться теплицей. От того, как она будет подготовлена к зиме, зависит будущий урожай и сохранность конструкции.