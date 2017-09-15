ФАС России снижает стоимость снабженческо-сбытовых услуг газовых компаний
В результате этой работы уже снижены тарифы в Рязани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Астрахани, Перми, Ижевске и Орле. В Нижнем Новгороде и Тамбове тарифы остались на прежнем уровне.
В рамках пересмотра тарифов была проверена эффективность закупок газовиков, исключены все лишние расходы (раньше в тариф были включены необязательные страховые платежи, представительские расходы), проанализированы статьи затрат по долговым обязательствам, аренде и пр.
Также при тарифном регулировании сотрудники ФАС России проанализировали услуги других компаний, предоставляемые в сопоставимых условиях (по географическим и климатическим показателям, а также по структуре потребления газа)
В результате тарифные заявки вышеуказанных компаний были скорректированы в сторону снижения на сумму боле 1 млрд 100 млн. рублей, а действующие сметы компаний снижены на 314 млн рублей. При этом снижение затрат не затронет качество и надежность газоснабжения потребителей.
Для отдельных категорий потребителей произошло снижение действующих тарифов на снабженческо-сбытовые услуги до 15%. В основном снижение затронуло теплоснабжающие организации и производителей электроэнергии, что также благоприятным образом должно отразиться на ценах, производимых ими ресурсов. В ближайших планах ФАС России пересмотр тарифных ставок на снабженческо-сбытовые услуги еще 40 компаниям.
Плата за снабженческо-сбытовые услуги является не самой большой составляющей в конечной цене на газ (около 5%), но вместе с тем, эти подходы будут применены при тарифном регулировании на 2018 год в отношении газораспределительных организаций, входящих в группу лиц ПАО «Газпром», а доля цены за транспортировку газа в тарифе составляет уже около 45%. В результате, ведомство ожидает значительного снижения цены для всех категорий потребителей уже в следующем году.
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