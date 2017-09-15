ФАС России снижает стоимость снабженческо-сбытовых услуг газовых компаний

В результате этой работы уже снижены тарифы в Рязани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Астрахани, Перми, Ижевске и Орле. В Нижнем Новгороде и Тамбове тарифы остались на прежнем уровне.

В рамках пересмотра тарифов была проверена эффективность закупок газовиков, исключены все лишние расходы (раньше в тариф были включены необязательные страховые платежи, представительские расходы), проанализированы статьи затрат по долговым обязательствам, аренде и пр.

Также при тарифном регулировании сотрудники ФАС России проанализировали услуги других компаний, предоставляемые в сопоставимых условиях (по географическим и климатическим показателям, а также по структуре потребления газа)

В результате тарифные заявки вышеуказанных компаний были скорректированы в сторону снижения на сумму боле 1 млрд 100 млн. рублей, а действующие сметы компаний снижены на 314 млн рублей. При этом снижение затрат не затронет качество и надежность газоснабжения потребителей.

Для отдельных категорий потребителей произошло снижение действующих тарифов на снабженческо-сбытовые услуги до 15%. В основном снижение затронуло теплоснабжающие организации и производителей электроэнергии, что также благоприятным образом должно отразиться на ценах, производимых ими ресурсов. В ближайших планах ФАС России пересмотр тарифных ставок на снабженческо-сбытовые услуги еще 40 компаниям.