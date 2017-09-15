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← Избирательная комиссия утвердила итоги голосования по выборам губернатора Пермского края

Горячая тема: начался пожароопасный период

печь

В России наступает осенне-зимний пожароопасный период. Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это время происходит в жилом секторе. Основной причиной, происходящих в жилье в этот период пожаров, является человеческий фактор.

По данным статистики  и проведенного мониторинга пожарной обстановки в Перми ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе, на объектах экономики. В этот период количество пожаров увеличивается по таким причинам, как нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. В связи с сезонным понижением температур, жители городского округа начинают интенсивно топить печи, использовать электрообогреватели. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи нередко оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.

С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев по причине естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.     

Рекомендации  по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом безопасности жизни и здоровья жильца. Собственникам и жильцам жилых домов, имеющих печное отопление, перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов.

Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара. Пожар проще предупредить, чем потушить. 

Метки: Горячая тема, в России

Опубликовано: 15.09.2017 в 09:19 в рубрике - Новости T7-inform

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← Избирательная комиссия утвердила итоги голосования по выборам губернатора Пермского края

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