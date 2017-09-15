Избирательная комиссия утвердила итоги голосования по выборам губернатора Пермского края

14 сентября 2017 года состоялось заседание Избирательной комиссии Пермского края по подведению окончательных итогов выборов губернатора Пермского края.

Заседание по подведению итогов голосования состоялось после рассмотрения всех обращений по выборам губернатора, поступивших в Избирательную комиссию и органы внутренних дел. При этом ни один орган не установил наличие нарушений в рассмотренных обращениях, что позволяет сделать вывод об отсутствии ограничений при подведении итогов выборов. По словам члена Избирательной комиссии Татьяны Любарской, характер поступивших обращений, говорит об отсутствии нарушений, кампания прошла открыто и законно.

Стоит отметить, что данная избирательная кампания уникальна для Пермского края. Выборы губернатора в Прикамье прошли впервые за 17 лет. Своим правом принять участие в голосовании воспользовались 838 тысяч 714 человек (42,53%). Это пятый показатель по стране из 16 регионов, где проходили выборы губернатора, и четвертый показатель среди регионов в Приволжском федеральном округе.

Впервые избирательная кампания прошла при высокой явке молодежи: принял участие в выборах каждый третий молодой избиратель и каждый второй 18-летний избиратель.

Кроме того, по итогам дня голосования было минимальное количество недействительных бюллетеней, что говорит о сознательном и ответственном подходе граждан при голосовании.

На заседании Комиссии было принято решение признать выборы губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Решетникова Максима Геннадьевича, получившего 687889 голосов избирателей, что составляет 82,06 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Красильникова, выборы губернатора в Пермском крае – исторический момент, а количество проголосовавших избирателей свидетельствует о том, что избиратели проголосовали за будущее Пермского края. «По итогам анализа звонков, поступавших на горячую линию в Общественную палату Пермского края, мы можем сделать вывод, что выборы прошли спокойно, открыто и конкурентно», - подчеркнул Дмитрий Красильников.

Руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов также отметил уникальность кампании: «Впервые за историю Пермских выборов количество жалоб на минимальном уровне – это хороший показатель, поэтому хочу поблагодарить комиссию за профессионализм».

Члены Комиссии подписали итоговый протокол по выборам губернатора. Публикация результатов голосования в периодическом печатном издании запланирована на 18 сентября.