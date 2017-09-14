Вовремя. Про добро: Соликамский район
Программа "ВОВРЕМЯ" познакомит телезрителей с добрыми новостями со всего Пермского края и просто зарядит позитивной энергией на целый день. Зрители узнают, как плести из бересты, легко ли работь на старинном ткаческом станке, и как своими руками приготовить настоящий домашний сыр. Гости выпуска - Соликамский район.
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