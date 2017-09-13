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В Березниках подвели итоги проекта «Планета ЕвроХим»

планета Еврохим

Более 450 человек посетили игровые экологические площадки «Планета ЕвроХим» в Березниках Пермского края, организованные молодыми специалистами. По оценкам участников, это мероприятие стало событием городского масштаба.

В течение августа 12 самых активных молодых специалистов предприятия проводили детские игровые развлекательные площадки, посвященные Году экологии в России. Каждый вторник на площади у ДК «Металлург» собирались сотни маленьких березниковцев и их родители, чтобы поучаствовать в одном из самых ярких и заметных событий уходящего лета. Детворе показывали целые театрализованные представления на экологическую тему: «Как мальчик Петя лес спасал», «Приключения ежика и вредной батарейки по имени Бабарайка», «Чудо-озеро» и другие. Также ребята играли в игры, рисовали на асфальте, разгадывали викторины о природе и родном крае, участвовали в мастер-классах по изготовлению бумажных карабликов, самолетиков, учились вязать морские узлы, перевоплощались в разных зверей и птиц, чтобы больше узнать о жизни лесных обитателей. На протяжении всех площадок детей развлекали сказочные персонажи, работал бесплатный Аква-грим. 

В рамках этого большого творческого ЭКО-путешествия проходили дополнительные конкурсы, в которых могли принять участие все желающие. Так, самые активные ребята вместе с родителями смастерили более 20 поделок из бросовых материалов, представив их на площадках под девизом «Или утилизируй, или твори!». Параллельно был организован конкурс на лучшее фото в социальных сетях с хештегом #ЕвроХимПрироде. Самые оригинальные из них жюри пришлось выбирать из нескольких сотен забавных снимков. 

Итоги проекта «Планета ЕвроХим» были подведены на заключительном мероприятии 29 августа в канун нового учебного года. В честь этого состоялся большой детский праздник на площади у ДК "Металлург". В номинации «ЭКО-мастерство» 1 место получила 6-летняя Аня Калинина, представив на конкурс «Экологический театр», в котором все персонажи были выполнены из утиля. На втором месте оказались Кира и Тимур Бадеевы, сделав большую картину из дерева «Заповедники Урала», а на 3-ем – семья Нуровых, которая смастерила целую планету из бросовых материалов в технике «Папье-маше». Грамотами и подарками экологического проекта «Планета ЕвроХим» были отмечены 12 детей, которые стали победителями и призерами в различных творческих номинациях. Без утешительных призов не остались и другие участники площадки. Каждому ребенку молодые специалисты УКК дарили воздушные шары и незабываемые впечатления о лете. 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 13.09.2017 в 17:31 в рубрике - Новости T7-inform

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