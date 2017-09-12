МЧС предупреждает: возможны заморозки

Как сообщили в ГУ МЧС, по данным Пермского гидрометцентра: ночью 13 сентября местами по Пермскому краю сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°С.

Факторы опасности при заморозках:

- повреждение и гибель сельскохозяйственных растений;

- повышенная вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения;

- прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей из-за использования обогревательных приборов, увеличение количества бытовых пожаров.

Рекомендации населению при заморозках:

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов. В целях недопущения возгораний, рекомендуется использовать менее опасные в пожарном отношении приборы, обязательно заводского изготовления.

Переохлаждение организма - основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.