«Салют-7», или История одного подвига

12 октября 2017 года в прокат выходит полнометражный художественный фильм «Салют-7» производства студии СТВ и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.

Фильм посвящен событиям 1985 года, которые вошли в историю отечественного и мирового освоения космоса. Реальные факты в основе сюжета, сильная драматическая составляющая и зрелищные спецэффекты делают фильм «Салют-7» настоящим событием для широкой аудитории.

11 февраля 1985 года орбитальная космическая станция, на которой к тому времени уже полгода не было людей, вышла из-под контроля и постепенно приближалась к Земле. Под угрозой были человеческие жизни и репутация советской космонавтики. На «Салют-7» были отправлены опытные космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

Еще на этапе сценария проект вызвал большой интерес у руководства государственной корпорации «Роскосмос», специалисты которой оказывали содействие в создании фильма и активно способствуют его продвижению.

Проект «Салют-7» несёт важную социально-просветительскую миссию. Используя все достижения современного кинематографического языка, создатели фильма знакомят молодёжь с историей освоения космоса. Выход фильма удачно интегрируется в канву мероприятий Всемирной недели космоса (4-10 октября 2017), которая в этом году будет отмечаться особенно широко в связи с шестидесятилетием с момента запуска первого космического спутника 4 октября 1957 года.

4 октября 2017 года, в День начала космической эры человечества и День Космических войск России, в Кремлевском Государственном дворце состоится премьерный показ фильма «Салют-7», на котором ожидается приезд первых лиц государства.