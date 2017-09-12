«Салют-7», или История одного подвига
12 октября 2017 года в прокат выходит полнометражный художественный фильм «Салют-7» производства студии СТВ и телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.
Фильм посвящен событиям 1985 года, которые вошли в историю отечественного и мирового освоения космоса. Реальные факты в основе сюжета, сильная драматическая составляющая и зрелищные спецэффекты делают фильм «Салют-7» настоящим событием для широкой аудитории.
11 февраля 1985 года орбитальная космическая станция, на которой к тому времени уже полгода не было людей, вышла из-под контроля и постепенно приближалась к Земле. Под угрозой были человеческие жизни и репутация советской космонавтики. На «Салют-7» были отправлены опытные космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.
Еще на этапе сценария проект вызвал большой интерес у руководства государственной корпорации «Роскосмос», специалисты которой оказывали содействие в создании фильма и активно способствуют его продвижению.
Проект «Салют-7» несёт важную социально-просветительскую миссию. Используя все достижения современного кинематографического языка, создатели фильма знакомят молодёжь с историей освоения космоса. Выход фильма удачно интегрируется в канву мероприятий Всемирной недели космоса (4-10 октября 2017), которая в этом году будет отмечаться особенно широко в связи с шестидесятилетием с момента запуска первого космического спутника 4 октября 1957 года.
4 октября 2017 года, в День начала космической эры человечества и День Космических войск России, в Кремлевском Государственном дворце состоится премьерный показ фильма «Салют-7», на котором ожидается приезд первых лиц государства.
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