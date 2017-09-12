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В лампаде камских вод…

Кама

13 сентября библиотека им Пушкина приглашает пермяков на литературную пешеходную экскурсию. На этот раз она называется «В лампаде камских вод…».  Главная уральская река стала источником вдохновения для многих писателей и поэтов. Во время экскурсии можно узнать о богатой литературной истории Камы, людях, родившихся в городе на речном берегу. Начало экскурсии в 18.00 часов, сбор по адресу Петропавловская, 25.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 12.09.2017 в 17:30 в рубрике - Новости T7-inform

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