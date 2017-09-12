13 сентября библиотека им Пушкина приглашает пермяков на литературную пешеходную экскурсию. На этот раз она называется «В лампаде камских вод…». Главная уральская река стала источником вдохновения для многих писателей и поэтов. Во время экскурсии можно узнать о богатой литературной истории Камы, людях, родившихся в городе на речном берегу. Начало экскурсии в 18.00 часов, сбор по адресу Петропавловская, 25.