ВОВРЕМЯ. ПРО детей
Государственная телерадиокомпания "Пермь" дарит юным пермякам новую телепередачу "ВОВРЕМЯ. ПРО детей". Здесь детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного. Выпуск программы от 12 сентября 2017 г.
Гости программы - семейный клуб "Золотой ключик" из Кунгура и образцовый цирковой коллектив "Грация" ПДНТ "Губерния".
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