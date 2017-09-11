Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

Реклама мужского спа-салона и студии массажа признана незаконной




 УФАС
Пермское УФАС России завершило рассмотрение двух дел по признакам нарушения закона «О рекламе».

В рекламе спа-салона с использованием изображений обнаженных женских  тел, размешенной на сайте, признано нарушение ч. 6. ст. 5 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе». Специалисты Пермского УФАС совместно с экспертным советом пришли к выводу, что указанные рекламные материалы нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. На сайте спа-салона также была размещена реклама курительных принадлежностей, что является нарушением п. 8 ст. 7 закона о рекламе.

Реклама студии эротического массажа, обращение по факту размещения которой поступило из отдела полиции, также признана незаконной. В рекламных материалах выявлены признаки нарушения ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе».

На заседаниях были рассмотрены копии договоров хостинга и информация о лицах, которым было поручено от имени указанных компаний заключение указанных договоров.

По результатам рассмотрения дел, антимонопольное ведомство выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в нормативный вид в соответствии с действующим законодательством. К административной ответственности  будут привлечены физические лица, ответственные за размещение рекламы.
Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.09.2017 в 14:36 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

В Пермском крае прошли выборы губернатора

10 сентября - День набережной

Ярмарки по всей Перми

Выражать мнение - свободно и добровольно

Аукцион на установку системы видеонаблюдения прошел с нарушениями

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский район

Проверено на себе: Учитель начальных классов

«История на экране»: Пермская набережная


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

Обратите внимание

в Перми

Реклама мужского спа-салона и студии массажа признана незаконной

Пермское УФАС России завершило рассмотрение двух дел по признакам нарушения закона «О рекламе».
читать11.09.2017 в 14:36
Метки: в Перми, Общество

Первый губернатор Пермской области сделал свой выбор

Первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов также пришёл на избирательный участок.
смотреть видео читать11.09.2017 в 11:25
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Выборы

День рождения набережной отметили под проливным дождем

Обновленной пермской набережной исполнился год. Как отмечали это событие пермяки?
смотреть видео читать11.09.2017 в 10:57
Метки: в Перми, Общество

В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

В списки избирателей были включены 1 948 396 жителей региона. Сколько пермяков сделали свой выбор?
смотреть видео читать11.09.2017 в 10:00
Метки: в Перми, в Пермском крае, Выборы, Власть

Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

Кандидата поддержали более 687 тысяч человек - 82,06% голосовавших.
читать11.09.2017 в 09:28
Метки: в Пермском крае, в Перми, Выборы, Власть

в России

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

В Избирательной комиссии Пермского края озвучили предварительные итоги голосования по выборам губернатора.
читать11.09.2017 в 14:15
Метки: в России, в Пермском крае, Власть, Выборы

Выборы губернатора прошли по новым правилам

Одно из главных изменений – это отмена так называемых открепительных удостоверений.
смотреть видео читать11.09.2017 в 12:55
Метки: в Пермском крае, Выборы, Власть, в России

Выборы губернатора: голоса подсчитаны

В краевом избиркоме заявили об обработке 100% бюллетеней на выборах губернатора Пермского края.
смотреть видео читать11.09.2017 в 12:42
Метки: в России, в Пермском крае, Власть, Выборы

Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке

Выборы губернатора Пермского края прошли и в следственных изоляторах Прикамья.
смотреть видео читать11.09.2017 в 12:13
Метки: в Пермском крае, Выборы, Власть, в России

Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату

Актриса умело окутала тайной свою жизнь, но кое-какие секреты мы сумели раскрыть.
читать10.09.2017 в 14:32
Метки: в России, СМИ, Кино
Лента новостей RSS каналы

Реклама мужского спа-салона и студии массажа признана незаконнойРеклама мужского спа-салона и студии массажа признана незаконной

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосованияИзбирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

Геннадий Зайцев: «Зло победить в одиночку нельзя»Геннадий Зайцев: «Зло победить в одиночку нельзя»

Выборы губернатора прошли по новым правиламВыборы губернатора прошли по новым правилам

Выборы губернатора: голоса подсчитаныВыборы губернатора: голоса подсчитаны

Чернушинский район: явка не подкачалаЧернушинский район: явка не подкачала

Выборы в СИЗО прошли при 100-процентной явкеВыборы в СИЗО прошли при 100-процентной явке

В Кудымкаре во время выборов пропал светВ Кудымкаре во время выборов пропал свет

Первый губернатор Пермской области сделал свой выборПервый губернатор Пермской области сделал свой выбор

День рождения набережной отметили под проливным дождемДень рождения набережной отметили под проливным дождем

Как голосовали кандидаты?Как голосовали кандидаты?

В Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатораВ Прикамье впервые за 17 лет прошли выборы губернатора

Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима РешетниковаВыборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

В Пермском крае прошли выборы губернатораВ Пермском крае прошли выборы губернатора

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Виктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канатуВиктория Толстоганова 20 раз спускалась в тюрьму по канату

10 сентября - День набережной10 сентября - День набережной

Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»Юлия Меньшова: «Я была хороша для всех, кроме мужа»

Кто на свете всех милее?Кто на свете всех милее?

Ярмарки по всей ПермиЯрмарки по всей Перми

Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»Владимир Путин: «Пермь - крупнейший экономический кластер»

Выражать мнение - свободно и добровольноВыражать мнение - свободно и добровольно

Почти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмовПочти как в Австрии: В Перми открыли Венский фестиваль музыкальных фильмов

Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяковКросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Мост дружбы - новый арт-объект в ПермиМост дружбы - новый арт-объект в Перми

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru