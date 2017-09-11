Реклама мужского спа-салона и студии массажа признана незаконной

Пермское УФАС России завершило рассмотрение двух дел по признакам нарушения закона «О рекламе».

В рекламе спа-салона с использованием изображений обнаженных женских тел, размешенной на сайте, признано нарушение ч. 6. ст. 5 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе». Специалисты Пермского УФАС совместно с экспертным советом пришли к выводу, что указанные рекламные материалы нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. На сайте спа-салона также была размещена реклама курительных принадлежностей, что является нарушением п. 8 ст. 7 закона о рекламе.

Реклама студии эротического массажа, обращение по факту размещения которой поступило из отдела полиции, также признана незаконной. В рекламных материалах выявлены признаки нарушения ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе».

На заседаниях были рассмотрены копии договоров хостинга и информация о лицах, которым было поручено от имени указанных компаний заключение указанных договоров.

По результатам рассмотрения дел, антимонопольное ведомство выдало предписание об устранении нарушений и приведении рекламы в нормативный вид в соответствии с действующим законодательством. К административной ответственности будут привлечены физические лица, ответственные за размещение рекламы.