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← Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги единого дня голосования

избирательная комиссия

10 сентября 2017 года на территории Пермского края прошли выборы губернатора Пермского края, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также ряд местных референдумов по самообложению граждан.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин озвучил предварительные итоги голосования по выборам губернатора Пермского края. В Пермском крае состоялись все запланированные выборы, обработано 100% бюллетеней. Средняя явка по краю составила 42,5 %, что практически на четверть выше прошлогоднего показателя явки.

Согласно предварительным данным наибольшее число голосов получил кандидат от партии «Единая Россия» Максим Решетников – 82,06%, на втором месте кандидат от партии «КПРФ» Ирина Филатова – 7,49%, на третьем месте кандидат от партии «ЛДПР» Олег Постников – 3,75%, на четвертом – кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Аликин – 2,81% и на пятом – кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов - 1,58%.

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин также отметил, что количество недействительных бюллетеней снизилось более чем в три раза, по сравнению с прошлогодними выборами. Оно составило чуть больше 2% - на уровне средних многолетних показателей по различным уровням выборов. Протестное голосование отсутствовало.

Самые крупные местные выборы прошли в Губахинскую городскую Думу (кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов), Лысьвенскую городскую Думу (из 20 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России» и 8 - самовыдвиженцы), в Земское Собрание Октябрьского муниципального района (из 15 мандатов 12 получили кандидаты от «Единой России», один - от КПРФ, 2 - самовыдвиженцы), В Земское Собрание Суксунского муниципального района (из 15 мандатов 9 получили кандидаты от «Единой России», один – от Справедливой России, 5 - самовыдвиженцы).

В комиссиях работало более 2 тысяч наблюдателей от политических партий, для работы в УИК и при подведении итогов голосования было аккредитовано около 200 пермских журналистов. В участковых комиссиях работали 106 членов с правом совещательного голоса от кандидатов.

Все это позволило провести выборы в спокойном режиме. Жалоб на подсчёт голосов не поступало. Кроме того, отсутствовали жалобы, которые могли бы оказать влияние на подведение результатов голосования.

В день голосования круглосуточно работала «Горячая линия», Избирательная комиссия получила около 105 обращений, из которых также не было ни одной жалобы.

 «Мы бы хотели поблагодарить всех избирателей, которые вчера, несмотря на ненастную погоду, пришли и выразили свою гражданскую позицию. Явка существенно выше, чем в прошлом году, кроме того,  значительно выросла активность среди молодых избирателей», - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Пермского края. 

Метки: в России, в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 11.09.2017 в 14:15 в рубрике - Новости T7-inform

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← Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

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