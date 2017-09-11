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Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова

выборы

Согласно данным системы  «ГАС Выборы», большее число избирателей Пермского края на выборах губернатора поддержали Максима Решетникова. По предварительным итогам, кандидата от "Единой России" Максима Решетникова поддержали более 687 тысяч человек - 82,06% голосовавших. Явка по данным системы составила 41,5%. 

Представительница КПРФ Ирина Филатова набрала 7,5% голосов, представитель ЛДПР Олег Постников - 3,75%, Владимир Аликин из «Справедливой России» - 2,81%, Андрей Степанов из «Патриотов России» - 1,58%.

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Выборы, Власть

Опубликовано: 11.09.2017 в 09:28 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Пермском крае прошли выборы губернатора

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