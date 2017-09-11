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Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова →

В Пермском крае прошли выборы губернатора

выборы

В Пермском крае прошли выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также местные референдумы по самообложению граждан.

Как сообщили в избирательной комиссии Прикамья, средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 20:00 составляет 39,37%, то есть к 8 часам вечера 773014 избирателей уже сделали свой выбор. Голосование продлилось до 22:00.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 11.09.2017 в 06:16 в рубрике - Новости T7-inform

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