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Выборы губернатора: Большинство избирателей проголосовали за Максима Решетникова →
В Пермском крае прошли выборы губернатора
В Пермском крае прошли выборы губернатора, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также местные референдумы по самообложению граждан.
Как сообщили в избирательной комиссии Прикамья, средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 20:00 составляет 39,37%, то есть к 8 часам вечера 773014 избирателей уже сделали свой выбор. Голосование продлилось до 22:00.
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